Accusate di abbandono di minori | assolte tre operatrici di una ludoteca

Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiude con una sentenza di assoluzione la lunga vicenda giudiziaria che aveva coinvolto tre donne, Maria Lisone, 40 anni, Maria Maturo, 52 anni e Pina Parente, 33 anni, responsabile e dipendenti di unain provincia di Benevento. Le tre erano state condannate inizialmente a sei mesi di reclusione dal Tribunale di Benevento per i reati di omessa vigilanza edi, una decisione successivamente confermata in Appello.La svolta è arrivata grazie al ricorso presentato dall’avvocato Antonio Leone, il quale aveva impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, accogliendo le argomentazioni difensive, aveva disposto l’annullamento della condanna, rinviando il caso a un’altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per un nuovo giudizio.