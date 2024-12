Zonawrestling.net - WWE: CM Punk vs Seth Rollins ufficiale per la prima dell’anno su Netflix

Quella tra CMsarà la rivalità dellaparte di 2025, ma in fondo è una rivalità che, seppur sopita per lungo tempo, va avanti da oltre un anno, dal giorno in cui CMha rimesso piede in WWE in quel di Survivor Series 2023. Archiviati i War Games, il feud-McIntyre e i problemi dicon Bronson Reed i due sono finalmente tornati faccia a faccia e con due maestri del microfono e dei mind games come loro lo spettacolo è assicuratoancora che salgano sul ring per un match. Così è stato stanotte, con un nuovo confronto, inizialmente a distanza.Poche parole, tante bottecome spesso accade ha aperto la puntata di Raw. Dopo essersi rivolto al pubblico di Boston ha immediatamente volto la sua attenzione sue il confronto di due settimane fa, ben conscio che il visionario l’avrebbe presto interrotto.