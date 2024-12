.com - WINDTRE è Communication Supporter del Giubileo 2025

Roma, 17 dicembre 2024 –è lieta di annunciare la sua partecipazione in qualità dial, evento di grandissimo rilievo per la Chiesa Cattolica, che avrà inizio a Roma con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024.Questo ruolo vede l’azienda impegnata nel supportare milioni di pellegrini italiani e internazionali con soluzioni di comunicazione innovative e accessibili.Nell’ambito di questa collaborazione,sarà presente nella “Carta del Pellegrino”, accessibile dal sito del, iubilaeum.va, e dalla relativa App iubilaeum25, all’interno della sezione dedicata ai servizi per i pellegrini. In quest’area saranno disponibili soluzioni personalizzate per garantire a tutti la possibilità di rimanere connessi durante il loro soggiorno.