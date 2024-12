Tpi.it - Ue multa Meta per 251 milioni di euro per violazione dei dati personali

La Commissione irlandese per la protezione dei(Dpc) ha inflitto unadi 251dialla societàPlatforms perdei, che ha coinvolto circa 29di account Facebook a livello globale, di cui circa 3nell’Unionepea (Ue). L’organismo ha annunciato oggi le sue decisioni in merito a due indagini sulla società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp cominciate nel settembre del 2018.L’azienda infatti ha la sua sedepea a Dublino, pertanto è l’autorità irlandese ad avere giurisdizione in materia nell’Ue. Ladeidi cui è accusataha riguardato il nome completo dell’utente; il suo indirizzo e-mail; numero di telefono; posizione; luogo di lavoro; data di nascita; religione; genere; post sulle timeline; gruppi di cui è membro; edei bambini.