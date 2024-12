Quotidiano.net - Stati Uniti, nuova strage a scuola: tre morti. Una studentessa fa fuoco con la pistola

Il terrore e la morte irrompono per l’ennesima volta in unaamericana. Proprio alla vigilia delle vacanze di Natale lacristiana Abundant Life di Madison, in Wisconsin, è stata teatro di unache ha strappato la vita ad almeno due persone oltre allache ha fattoe che è stata poi trovata morta dagli agenti. Chi ha aggredito ha usato una, secondo quanto riferito dal capo della polizia locale, Shon Barnes. Era una 17enne frequentante la stessache va dalle elementari alle superiori. "Oggi preghiamo per i bambini, gli insegnanti e l’intera comunità scolastica di Abundant Life perché le vittime di questi atti barbarici sono tutti loro, non solo quelle che sfortunatamente hanno perso la vita", ha detto Barnes con la voce rotta dal pianto nella prima conferenza a poche ore dalla