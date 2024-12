Ilrestodelcarlino.it - Sorride solo la Ristopro. Jesi si deve arrendere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

RidelaFabriano in una giornata più amara che dolce per le anconetane di serie B. Tre partite con una vittoria e due sconfitte per le nostre impegnate nei due tornei di serie B, il Nazionale e l’Interregionale. Copertina tutta per laFabriano che ha compiuto il colpaccio di giornata battendo a Cerreto d’Esi la Luiss Roma, presentatasi da seconda in classifica nel girone B. Davvero un Fabriano convincente, ancora una volta va detto davanti al proprio pubblico, quello che si e visto a Cerreto perché la squadra di coach Andrea Niccolai ha saputo portare a casa con merito una partita dove non sono mancate le difficoltà: in primo luogo per il valore indubbio degli avversari e per l’andamento del match stesso, che ha visto i capitolini in vantaggio di 11 punti all’intervallo ma ribaltati letteralmente in una seconda metà di gara dove laha prevalso con un larghissimo 39-22; in secondo luogo perché laha coronato la rimonta e preso due due punti nonostante rotazioni oggettivamente corte, anzi cortissime, per le assenze di Da Rin, Carta e soprattutto Centanni: fare a meno in particolare di quest’ultimo, cecchino e farò della squadra biancoblù, rende merito alla prestazione corale simboleggiata da un Gnecchi totale, immarcabile con i suoi 22 punti.