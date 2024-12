Amica.it - Slip dress e jeans stracciati, cappotti in pelliccia sintetica e scarpe platform. I trend più forti degli Anni 90 sono di nuovo qui

La moda da sempre è affascinata dallo stile90 e non è difficile capire perché. I look del decenniostati fonte di ispirazione per innumerevoli tendenze, tratte proprio da stili nati in quel periodo, come il grunge, il minimalismo, il preppy. Sempre agli90 risale il fenomeno delle supermodelle, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell in primis, diventate vere e proprie icone di stile, che continuano ancora oggi a essere riferimento estetico per gli amanti della moda.Nonda meno le serie TV come Friends e personaggi del calibro di Julia Roberts, Meg Ryan e Wynona Ryder. I loro guardaroba senza tempo affascinavano allora proprio come seducono oggi.Nelle collezioni autunno-inverno 2024 ritroviamo momenti che catturano lo spirito90, le linee minimal, le silhouette sportive, gli accessori pop.