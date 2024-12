Iodonna.it - Se nelle relazioni già in crisi, il Natale finisce spesso per agire da detonatore, anche in quelle più affiatate le Feste (e tutto ciò che comportano) possono creare qualche scompiglio nella coppia. Se ne può uscire indenni? Ne abbiamo parlato con la psicoterapeuta Carolina Traverso

Baci appassionati sotto il vischio e immancabili ‘happy end’ tra alberi addobbati e lucine romantiche: se dovessimo basarci sui tanto amati film di, lesembrerebbero essere il trionfo dell’amore, la cornice ideale per celebrare la voglia di stare insieme. Peccato però chevita reale le cose vadanoin modo diverso: è proprio in questo periodo dell’anno infatti che la relazione dipuò essere messa a durissima prova. Amore e: 5 regole d’oro per far durare una storia X Non è un caso forse che il giorno in cui sembra si registrino più richieste di divorzio sia proprio il primo lunedì di lavoro dopo le festività natalizie, giorno che si è conquistato la fama lapidaria di ‘Divorce Day’.