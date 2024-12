Quotidiano.net - Regalare lingerie!

Leggi su Quotidiano.net

IL PRATICO E COMODO PIGIAMA Di pigiama non se ne hanno mai abbastanza e l’arrivo di uno nuovo mette proprio di buon umore. Un regalo assai gradito e apprezzato. L’idea alternativa è la vestaglia da camera per piacevoli colazioni in cui sarete menzionati con affetto. Spettacolare quella di Victoria’s Secrets con schiena scoperta che porta questo elegante capo a un nuovo livello di sensualità. In raso, con romantici dettagli. L’INTRAMONTABILE ROSSO L'intimo rosso rientra a pieno titolo tra le tradizioni del Natale.di questo colore significa veicolare un messaggio di leggerezza e passione. Il regalo perfetto per donna, uomo, bambini. Audaci i body proposti da Hunkemoller. Con papillon removibile il boxer di Intimissimi. Per i più piccoli molto carine le proposte Jadea. Il consiglio in più: è appagante, e di buon auspicio,intimo rosso ma è anche bello regalarselo.