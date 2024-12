Tpi.it - Ostia, costringeva la moglie a fare sesso con estranei davanti ai figli e ad abortire se incinta di femmina: arrestato

, sul litorale di Roma, un uomo di 48 anni è statoper maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali: avrebbe ripetutamente picchiato lae l’avrebbe costretta acon altri uominiaie adquando rimanevadi femmine.A denunciarlo è stata la stessa donna, che in audizione protetta ha raccontato alla Polizia le violenze fisiche e psicologiche di cui era vittima da anni.Il marito provava piacere nel guardarla mentre facevacon altri uomini: l’avrebbe quindi costretta ad avere rapporti intimi con, anche in presenza dei, minacciandola che, se si fosse rifiutata, l’avrebbe presa a calci e pugni o colpita con il manico di una scopa, come spesso succedeva.Fra il 2015 e il 2019, inoltre, l’uomo avrebbe obbligato laad interrompere diverse gravidanze quando il feto risultava essere difemminile, perché giudicato di cattivo augurio.