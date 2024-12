Lettera43.it - Oaktree e Azimut ufficialmente partner: operazione da 240 milioni in Australia

Capital Managament L.P., il fondo statunitense proprietario dell’Inter, e il gruppo, che da quest’anno è sponsor di manica della Juventus, hanno concluso un’inda 240di dollarini, pari a 145di euro circa. Si tratta di unaship strategica che porterà alla fusione e all’acquisizione della seconda società da parte della prima. Intantomanterrà una partecipazione del 25 per cento in AZ Next generation advisory, la sua controllata che passerà sotto ad. Ad annunciarlo è stato lo stesso sponsor della Juventus, in un comunicato in cui si legge: «Nell’ambito della transazione, per una valutazione complessiva della Società pari a 690di dollarini,ha investito 240di dollarini per acquisire una partecipazione nella rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA».