Meteo martedì, in arrivo una massa di aria mite

PrevisioniItaliaLa situazione. Secondo le previsioni, La settimana che sta per iniziare cambierà seppur per pochi giorni l’andamento della stagione invernale su gran parte dell’Europa centro occidentale. Unad’moltodi matrice sub tropicale associata all’anticiclone delle Azzorre si porterà tra Spagna, Francia e Italia portando tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Come sempre accade con gli anticicloni del periodo invernale lazza si avvertirà soprattutto inlibera, quindi in montagna dove il rialzo termico sarà sensibile mentre in pianura le inversioni termiche terranno i termometri bassi e si potrà salire sopra media solo localmente e non di molto. Queste saranno le caratteristiche delle giornate di lunedì,e mercoledì ma già da mercoledì ci saranno i primi segnali del cambiamento che dovrà arrivare.