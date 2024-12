Tvzap.it - “Mattino 4”, novità importanti su Angela Celentano: si riaccende la speranza

Leggi su Tvzap.it

, ci sono nuovi riscontri: ora sila– Che fine ha fatto, la bambina di 3 anni scomparsa misteriosamente il 10 agosto del 1996 durante una gita sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli? L’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino è tornato a parlare in diretta al programma “4”. Sul caso ci sono delle. ( dopo le foto)Leggi anche: La giovane attrice di 24 anni muore mentre fa yoga sugli scogli (VIDEO)Leggi anche: Invita parenti e amici al pranzo di Natale, poi la rivelazione choc: ora sila“C’è stata una segnalazione in Italia, noi abbiamo fatto una denuncia ed è stato aperto un procedimento. L’indagine è già in uno stato abbastanza avanzato”.