Donnapop.it - Mariotto, a chi era riferita la frase squallida che ha detto a Ballando con le Stelle? Ecco la verità (assurda e incredibile)

Ancora polemiche per ciò che riguarda Guillermo, cosa è successo stavolta acon le?Dopo esser scomparso dallo studio di Milly Carlucci per non ben specificati motivi, il giurato della trasmissione è finito, ancora una volta, al centro di una grossa polemica che non accenna a placarsi. Sabato sera, durante la puntata in diretta dicon le, la conduttrice ha chiamato in studio lo stilista. E fin qui tutto normale, sembrerebbe.Prima di entrare, però, Guillermo– con il microfono già acceso – ha pronunciato la seguente: “Che figlia di una mignotta.”. L’audio si è sentito chiaramente e da quel momento sono sorte le più astruse congetture. A chi si riferiva il giurato? Striscia la Notizia ha voluto dedicare un servizio all’accaduto.Avete sentito anche voi? #Striscialanotizia #conle#guillermo@millycarlucci @stanzaselvaggia @Rai pic.