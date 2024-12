Ilrestodelcarlino.it - Marconi sfiducia Polci. Venerdì la resa dei conti

Tanto tuonò che piovve: l’Ancona ha ufficialmenteto il proprio presidente Massimilianoe lo ha fatto tramite un avviso a lui indirizzato, nel quale viene convocato in maniera urgente un Consiglio Direttivo20 dicembre presso gli uffici di Criluma viaggi. Un passaggio obbligato da parte del ramo della società facente capo a Stefano, che proprio nei giorni scorsi aveva invitato lo stessoa fare un passo indietro dopo il comunicato-sfogo in cui il presidente si era detto "deluso e amareggiato dall’atteggiamento non costruttivo di qualcuno" (un chiaro riferimento a). Parole che non erano piaciute per nulla al numero uno della Rays e ai suoi fedelissimi che, a stretto giro di posta, avevano a loro volta specificato, tramite una nota a firma SSC Ancona, che quel comunicato non era affatto stato autorizzato e che si trattava solamente di considerazioni personali.