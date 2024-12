Manovra, il governo cambia idea (di nuovo) sulla norma «anti-Renzi»

Leggi su Open.online

L’ultimo rinvio è arrivato nel tardo pomeriggio di martedì 7 dicembre. La conferenza dei capigruppo che ipotizzerà un calendario per la discussione alla Camera della legge di bilancio dovrebbe tenersi mercoledì mattina. Lo slittamento è dovuto agli emendamenti riformulati dai relatori in Commissione bilancio. Un passaggio criticato dalle opposizioni che contestano il metodo adottato dalla maggioranza. «Ci apprestiamo all’approvazione per parti separate di un maxiemendamento, con un solo voto su materie assolutamente eterogenee e lontanissime tra di loro», ha detto la deputata del Pd Cecilia Guerra, «ciascuno di noi è obbligato ad esprimersi con un solo voto. Una prassi che non si deve ripetere non può costituire un precedente». L’approvazione definitiva dellaè prevista comunque entro la fine dell’anno, per evitare l’esercizio provvisorio.