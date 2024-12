Quotidiano.net - Mango e il piano 4E dopo la morte del Ceo, Isak Andic

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 dicembre 2024 –perde il suo Ceo ma i risultati dell’iconico marchio di abbigliamento vanno a gonfie vele., 71 anni, fondatore e proprietario del noto marchio di moda, è mortoessere precipitato nel vuoto cadendo da un’altezza di 150 metri nelle grotte di Montserrat nella località di Colibatò, in Catalogna, durante un’escursione con i familiari. Dal punto di vista economico, lascia una società in salute., fondata a Barcellona dae Nahmannel 1984, ha chiuso il 2023 con ricavi in aumento del 15% sul 2022 superando i 3 miliardi di euro (3.100 milioni) e il nuovostrategico prevede di superare i 4 miliardi di euro entro il 2026. La società ha registrato un risultato netto di 172 milioni di euro (dagli 81 del 2022) e ha incrementato del 22% il suo margine operativo lordo e l’obiettivo è quello di crescere ulteriormente in maniera efficiente e sostenibile ampliando tutte le categorie, soprattutto kids, teens e man, in tutti i Paesi del mondo in cui opera.