LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA | trasferta rovente ad Atene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 16° turno di2024-2025 traedEA7 Emporio Armani. Per particolare che possa sembrare, ad oggi l’è davanti ai Campioni d’Europa in carica nella classifica., infatti, viaggia con 8 vinte nelle ultime 9 partite e si è letteralmente fiondata sul sesto posto, mentre ildelle ultime cinque partite ne ha vinta solo una, a fatica e proprio a OAKA contro il Barcellona. E questo l’ha portato in una zona un po’ particolare, perché dal quinto all’undicesimo posto passa, letteralmente, appena un’unica vittoria.Non ci si può certo aspettare un ambiente poco caldo nell’arena che fu teatro vent’anni fa dell’argento olimpico dell’Italia (ma anche dell’unica volta degli USA non oro dall’ingresso degli NBA), ed è proprio questo uno dei possibili fattori chiave di una partita che, tra i suoi protagonisti, non avrà per certo Kendrick Nunn (sospeso dall’per comportamento offensivo nei confronti di un arbitro contro il Partizan; multe per Hezonja e Ataman) e Marius Grigonis (schiena).