Quotidiano.net - Le ultimissime sulla manovra 2025: cosa salta. Entrano bonus psicologo e il fondo anti obesità

Roma, 17 dicembre 2024 -: dala quello per elettrodomestici, mercoledì il testo dovrebbe andare all’esame dell’Aula. Questo almeno è l’obiettivo della Commissione bilancio, che conta di completare i lavori entro oggi. Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al congresso regionale della Lega Lombarda per Salvini a Milano,15 dicembre 2024. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI Le ultime novità dellaDalelettrodomestici ai pedaggi autostradali, passando per ile a quello per loa scuola. Queste alcune delle nuove misure, mentre èto il tanto discusso aumento degli stipendi dei ministri e sottosegretari non parlamentari. Lo prevede la riformulazione dell’emendamento dei relatori che invece introduce, per i non residenti a Roma, un “diritto al rimborso delle spese di trasferta per l’espletamento delle proprie funzioni”.