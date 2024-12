Davidemaggio.it - Le serie da non perdere su Mediaset Infinity

Durante il periodo natalizio, c’è sempre tempo per recuperare i titoli che più ci piacciono o scoprire nuove storie.offre un’ampia selezione di contenuti perfetti per questo periodo, da godersi durante i momenti di relax delle feste.Tra i titoli imperdibili: Un Paso Adelante Next, Love, Reason, Get Even e tanti altri.Un Paso Adelante Next, il reboot di una dellespagnole più amate di sempre a distanza di 20 anni è tornato con una nuova generazione di ballerini e artisti che fa il suo ingresso nella Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid per inseguire il proprio sogno.Insieme a loro, però, alcuni grandi ritorni del cast originale: Silvia (Monica Cruz), Lola (Beatriz Luengo) e Rober (Miguel Ángel Muñoz).Dopo più di 15 anni, Rober torna a Madrid da Miami con l’idea di creare un grande musical che raccolga i vecchi successi degli UPA Dance insieme a nuove performance.