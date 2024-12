Ilfattoquotidiano.it - La legge antiviolenza scolastica non è la svolta: nel primo trimestre 19 aggressioni a professori e dirigenti

Ledella scuola diminuisconormente, ma continuano nonostante le nuove disposizioni del governo verso i casi di violenza contro il personale scolastico. È quanto emerge dai dati pubblicati dalla rivista specializzata La Tecnica della Scuola forniti dallo stesso ministero dell’Istruzione e del Merito: se nel 2022/23 erano stati segnalati 36 episodi die lo scorso anno il numero è salito a 68. Verso la fine del 2023/24, nel marzo scorso, è entrata in vigore la25 sostenuta dal deputato leghista Rossano Sasso che disse: “Chi tocca un docente tocca lo Stato”. Tuttavia, i primi numeri dell’anno in corso non fanno ben sperare: da settembre ad oggi si sono avuti già 19 casi (circa 6 al mese in media, contro i quasi 7 del 2023/2024).Nel corso della presentazione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, che si celebra domenica 15 dicembre, a viale Trastevere hanno fornito dati interessanti: da settembre scorso le “vittime” a scuola sono state in prevalenza insegnanti, in quattro casi sono stati colpiti anche iscolastici.