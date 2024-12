Inter-news.it - Inter, il primo segnale di forza contro la Lazio! Armata dominante

Leggi su Inter-news.it

L’finalmente è tornata tra noi. La vittoria per 6-0lanon è assolutamente un caso, i nerazzurri hanno dato ildiimportante al campionato.– L’ha mandato una Napoli, Atalanta,e Fiorentina. Sembra che sia arrivato chiaramente a tutte le squadre che fino ad ora si sono messe di traverso tra i nerazzurri e il secondo Scudetto consecutivo. La strada è lunga, siamo appena a dicembre, ma quello che è successo allo Stadio Olimpico di Roma ha pochi precedenti. Anzi nessuno, perché l’non aveva mai vinto con sei gol di scarto in trasferta. Il 6-0 spiega perfettamente l’andamento della partita e gli equilibri che mai ci sono stati in campo. La prima mezz’ora è stato uno sfogarsi della, che però non ha prodotto occasioni dalle parti di Yann Sommer.