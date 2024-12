Ilrestodelcarlino.it - Influenza, si avvicina il picco. Oltre 150mila vaccinazioni: “Prevenzione fondamentale”

Modena, 17 dicembre 2024 – “Mi sono vaccinata per me stessa sì, ma anche per gli altri. Soprattutto perché con l’arrivo delle feste di Natale è importante non abbassare la guardia. Non è meglio, infatti, passare del tempo con i propri nipoti e parenti in piena sicurezza?”. Sono queste le prime parole di una signora di 72 anni mentre varca l’uscita del punto vaccinale all’ex Aeronautica, in strada Minutara. Lì, dove già da ieri – e fino a venerdi – ci si potrà vaccinare senza appuntamento, dalle 10.15 fino alle 12.45, così come in tutti i sabati del mese di dicembre, grazie agli “open day” che puntano a promuovere la vaccinazione antle e coinvolgere così più cittadini possibili, a partire dagli anziani: l’Ausl ha infatti così predisposto un calendario di sedute ad accesso diretto (e consultabili anche sul sito dell’azienda) in ciascuno dei sette distretti sanitari che compongono la nostra provincia.