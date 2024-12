Ilgiorno.it - In prima linea contro le mafie. Il liceo diventa presidio di Libera

La “scintilla” scoccò il 28 maggio scorso, la straordinaria giornata dell’indi 400 studenti melzesi con don Luigi Ciotti, al Teatro Trivulzio. Poi l’avvio di una riflessione in aula. Oggi le grandi novità: ilscientifico Giordano Bruno di Melzo sarà presto "scolastico di". E proprio dallo storicomelzese, il 29 marzo prossimo, partirà la terza camminata antimafia didell’Adda Martesana: "Una grande responsabilità. Ma un grande orgoglio". Il legame della città di Melzo con l’associazione fondata da don Ciotti è di lunga data e ha già segnato tappe significative. Molti progetti sono ancora in vista, già deti a livello locale e in collaborazione con i Comuni della zona e con ild’area di. Per la scuola un percorso a latere, che impegna oggi un gruppo di una trentina di studenti e l’insegnante di Lettere Cristina Ballotta.