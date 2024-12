Movieplayer.it - Il trailer di XO, Kitty 2 svela una guest star che renderà felici i fan dei libri di Jenny Han

Leggi su Movieplayer.it

A gennaio debutterà sugli schermi di Netflix la stagione 2 di XO,e online è stato condiviso unricco di anticipazioni. Il 16 gennaio arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 2 della serie XO,e online è stato condiviso ilche regala molte anticipazioni. Nel video si vede la giovane protagonista, Katherine "" Song Covey, ritornare in Corea per continuare i suoi studi e scoprire il passato della madre. Ritorni e arrivi in XO,Nel nuovodi XO,rientra in scena anche Peter Kavinsky, interpretato da Noah Centineo nei film tratti dai romanzi scritti daHan., nella nuova stagione della serie, dovrà affrontare un nuovo semestre a Seoul. La giovane, da poco single, .