Terzotemponapoli.com - Il Sindaco di Portici celebra il Napoli: “Un grande onore ospitare questo evento”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un incontro speciale al Museo di PietrarsaDurante la festa natalizia organizzata dalpresso il suggestivo Museo di Pietrarsa, ildi, Vincenzo Cuomo, ha espresso il suo entusiasmo e orgoglio per l’. “Per noi è veramente unavere qua,” ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza di questazione per la comunità locale.I vent’anni di presidenza De Laurentiis: un percorso straordinarioCuomo ha colto l’occasione per ricordare i vent’anni di presidenza di Aurelio De Laurentiis, un traguardo significativo per la società partenopea. “Ricordo, datifoso del, undramma, ovvero il fallimento,” ha detto il, riferendosi al momento buio che il club ha vissuto prima dell’avvento dell’attuale presidente.