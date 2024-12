Ilfoglio.it - Il Pd discute di federatori: Conte disorientato, Prodi ha un’idea

All’assemblea nazionale del Pd Elly Schlein ha esortato le altre forze di opposizione a non indugiare e a non rinviare i tempi della costruzione dell’alleanza. Ma è per prima la segretaria del Pd a non volerli accorciare più di tanto con il suo rifiuto (invero più che giustificato, vista la situazione) di metter su un tavolo del nuovo centrosinistra come le viene chiesto da più parti e anche da un pezzo del Pd. E’ anche per questa ragione che i cattolici dem si sono dati da fare per preparare la strada a Ernesto Maria Ruffini. Però i supporter dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate sono divisi tra di loro. Infatti, c’è chi, come Dario Franceschini, vorrebbe un Ruffini alla guida del centro ma senza mire sulla futura leadership del nuovo centrosinistra, e chi, come invece Romanoritiene che Ruffini potrebbe tentare il salto di qualità a candidarsi a federatore della coalizione delle opposizioni.