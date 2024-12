Il passo casalingo è davvero da record La squadra viaggia a una media di 23 punti

Sport.quotidiano.net - Il passo casalingo è davvero da record. La squadra viaggia a una media di 2,3 punti

Soltanto le stelle conoscono il destino a cui approderà la formazione allenata da Pippo Inzaghi, ma un punto fermo Tramoni e compagni lo hanno già messo: fanno già parte, con pieno merito, del firmamento nerazzurro grazie alle gesta compiute da metà agosto a oggi. Il Pisa nelle prime 9 gare casalinghe disputate in questo campionato ha totalizzato 21, frutto di 6 vittorie e 3 pareggi: per ritrovare un rendimento simile (con l’asterisco piazzato sulla decima gara che attende i nerazzurri, nel giorno di Santo Stefano, proprio all’ultima curva del girone d’andata) nella prima parte della stagione, occorre rispolverare ifirmati da Luca D’Angelo e prima ancora da Gigi Simoni e Luca Giannini. La compagine di Superpippo nelle gare giocate all’Arena stando alla velocità di 2,33, che potrebbe essere sensibilmente migliorata nel caso in cui lo scontro diretto del 26 dicembre venisse sfruttato a pieno.