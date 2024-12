Quifinanza.it - Guerra Ucraina, i russi stringono il cerchio attorno a Pokrovsk: come cambia la guerra

In inferiorità numerica e di armamenti. Così il Kyiv Independent ha titolato a lettere cubitali la sua edizione online appena tre giorni fa. Il riferimento è al fronte del Donetsk, dove le truppe ucraine versano forse nella difficoltà peggiore dall’inizio della seconda grande offensiva russa.L’avanzata delle forze di Mosca prosegue inesorabile verso, città strategica per la catena logisticae ultima roccaforte della resistenza nella parte sud-occidentale dell’oblast occupato dai. I villaggi stanno cadendo uno dopo l’altro, dopo un apparente stallo.Laa vuole, perché è così importanteavevamo previsto mesi fa, lo scontro decisivo fra Mosca e Kiev si consumerà sul fronte del Donetsk, in particolare nel saliente di. Ma perché questa città è così importante? Tatticamenterappresenta uno snodo cruciale per i rifornimenti militari ucraini in prima linea, per i collegamenti stradali (verso Zaporizhzhia e Dnipro) e per le linee di difesa ucraine.