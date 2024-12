Thesocialpost.it - Gaza, “accordo per la pace a un passo”. Giallo sulla presenza di Netanyahu in Egitto

Mentre la Casa Bianca afferma di essere «vicini a un, cauto ottimismo», è arrivata la smentita delladi Benjaminin. «Intensi sforzi egiziani e qatarioti con tutte le parti per raggiungere undi tregua nella Striscia di»: ha scritto su X l'emittente pubblica egiziana al-Qahera. Ma: «Una fonte egiziana informata ha smentito quanto affermato da alcune notizie di media riguardo una prossima visita del primo ministro israeliano Benjaminal Cairo», ha precisato il sito di Skynews Arabia.Se Israele «smette di stabilire nuove condizioni» unsul cessate il fuoco ae sul rilascio degli ostaggi è possibile. Stando ai media israeliani, questo è stato quanto dichiarato da Hamas in merito alla possibilità di un cessate il fuoco.