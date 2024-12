Quotidiano.net - Flop del finanziamento Pnrr per le colonnine di ricarica: solo 96 milioni assegnati su 640

deldelper ledidelle auto elettriche. I due bandi indetti dal Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica hanno assegnato soltanto 96di euro rispetto ai 640 disponibili. Hanno ottenuto i fondi 3.800 stazioni di, contro le oltre 18.000 previste. Lo scrive il sito di energia Staffetta Quotidiana. Interpellato dall'ANSA, il ministero dell'Ambiente ha spiegato che l'insuccesso dei bandi è dovuto allo scarso interesse del mercato per la mobilità elettrica nelle aree extra-urbane. Per non perdere i fondi del, il Mase ha raggiunto un accordo con Anas e Ferrovie dello Stato per realizzare lemancanti. Il primo bando del Mase, uscito a luglio, stanziava risorse per 360di euro per 7.500super-veloci sulle strade extra-urbane e 280per 10.