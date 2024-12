Ilrestodelcarlino.it - Diana Karenne: la star del cinema muto raccontata da Melania Mazzucco in 'Silenzio'

Attrice e regista di film muti, imprenditricetografica, femme fatale, pittrice, musicista, spia, suora in odore di santità, contessa, zarina, cantante. e comunque protagonista di un primo Novecento difficile da dimenticare. Quanti ruoli ha ricoperto Leucadia Konstantin, quante esistenze ha attraversato, quante scelte estreme ha compiuto, a cominciare dai cambi di nome e di identità? E soprattutto come è riuscita a mantenere un intrigante mistero sulla sua figura, come ha potuto conciliare il divismo al desiderio di sparizione, come ha saputo destreggiarsi fra aristocratici, produttori, attoruncoli e diplomatici?è rimasta affascinata da(pseudonimo d’arte di Leucadia così comeKaren con chiaro riferimento al personaggio letterario di Anna Karenina) fin da quando frequentava a fine anni ‘80 il Centro sperimentale ditografia.