Concorso docenti 2024, un nuovo bando senza aver concluso il primo per alcune classi di concorso. La macchina del PNRR non si ferma

Leggi su Orizzontescuola.it

Avviata l'11 dicembre la procedura per il secondodella fase transitoria. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i BANDI DDG n. 3059 per la scuola secondaria r DDG n. 3060 per infanzia e primaria, in cui sono previsti sia posti comuni che di sostegno. In particolare 10.377 per la secondaria (arrivando anche a 1 - 2 posti per classe di) e 8.355 per infanzia e primaria, in cui spicca il dato di ADEE Lombardia per 2.036 posti. L'articolo, unilperdi. Ladelnon si