Compagnoni: «Lazio, crollo mentale preoccupante contro l'Inter!»

ha vinto per 6-0 la Lazio lasciando spazio a pochissime interpretazioni. Maurizio Compagnoni su Sky Sport dice la sua a riguardo. CADUTA A PICCO – Il 6-0 dell'Inter sulla Lazio ridimensiona il momento biancoceleste. Maurizio Compagnoni lancia un piccolo allarme: «Sarà fondamentale la prossima partita per la Lazio, dovrà voltare pagina. Sta facendo una grande stagione, ha tanti punti rispetto alle premesse di inizio stagione. Questo 6-0 fa capire comunque una cosa: la squadra è cresciuta tantissimo, ha giocato bene e ha ottenuto risultati, ma mentalmente deve ancora fare il suo percorso. Il crollo mentale che c'è stato dopo il rigore ha evidenziato una fragilità di cui noi non avevamo alcun sospetto. L'Inter poi è forte, ma il crollo mentale della Lazio è stato piuttosto grave»