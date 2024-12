Quotidiano.net - Commissione parlamentare: audizioni sull'esplosione al deposito Eni di Calenzano

Da gennaio la 'di inchiestae condizioni di lavoro in Italia,o sfruttamento ea sicurezza nei luoghi di lavoro', inizieràdel 9 dicembre alEni di(Firenze). Lo ha affermato Tino Magni, senatore di Avs e presidente della, parlando coi giornalisti al termine della visita alEni di stamani. "A gennaio - ha detto - inizieremo a fare le. In questi giorni siamo impegnati tutti al Senato,a manovra finanziaria. Si parte dalle parti sociali, che vuol dire Eni, e dai rappresentanti dei lavoratori". Per Magni "il compito" della"non è di interferire su quello che farà la magistratura, sarà quello di audire tutti i soggetti che qui hanno degli interessi, quindi dall'impresa ai sindacati, i lavoratori, i vigili del fuoco.