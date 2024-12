Lanazione.it - Cinghiali a spasso tra i negozi. "Ormai è un’invasione"

Le oche che passeggiano a Fiumetto sono da decenni una cartolina naturale della frazione, catturando ogni volta simpatia e fotografie. Ma con iancora non era successo. Men che meno a Tonfano, dove domenica, intorno alle 18, un paio di esemplari hanno fatto la loro comparsa nella centralissima via Palestro (nella foto) suscitando sorpresa, ilarità ma anche apprensione soprattutto per quello che potrebbe capitare a cani e gatti se non adeguatamente custoditi. Paradossalmente la coppia di ungulati ha portato anche un po’ di vita in una frazione che tradizionalmente nei mesi invernali presenta qualche vuoto di troppo. Fatto sta che in molti stanno pronunciando il termine "invasione" dopo quello che è successo poco tempo fa, vedi le famigliole diche si aggiravano nel parco della Versiliana e quelle che hanno attraversato il lungomare in cerca di cibo tra la raccolta differenziata degli stabilimenti balneari.