Cina | trasporto aereo passeggeri ha raggiunto record nel 2024

Pechino, 17 dic – (Xinhua) – Le compagnie aeree cinesi hanno registrato oltre 700 milioni di viaggi diquest’anno, segnando unnella storia dello sviluppo dell’aviazione civile cinese, secondo quanto comunicato lunedi’ dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC). Sino a domenica, le compagnie aeree del Paese hanno registrato un totale di 700,48 milioni di viaggi didall’inizio dell’anno, secondo i dati della CAAC.Il numero totale di viaggi diaerei per il 2023 era di 620 milioni, secondo i dati della CAAC. La robusta ripresa del mercato dell’aviazione nele’ stata in gran parte guidata dalle rotte nazionali, che hanno registrato circa 640 milioni di viaggi di, che rappresentano un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia COVID-19, secondo la CAAC.