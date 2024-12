Lanazione.it - Cia, metti la campagna sotto l’albero

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Mentre si sta consumando l’ultima affannosa corsa al regalo, da Cia Arezzo arriva un invito: “Mettete la”. Un invito che è un appello per chi ancora è indeciso: “Scegliete la qualità del nostro territorio, le specialità delle nostre aziende agricole, la varietà di prodotti che spaziano dai decori natalizi per la casa alla vacanza, dalla bottiglia al piatto. “E’ infinita l’offerta che possono proporre gli agricoltori aretini – spiega il direttore Massimiliano Dindalini -. Quando pensiamo allapensiamo ai prodotti: salumi, formaggi, vini, mieli, oli. Ed è naturale che sia così. Ma questi prodotti per le feste possono diventare anche preziosi cofanetti, ricchi cesti, confezioni regalo molto particolari. Belle da donare, buone da consumare.