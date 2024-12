Donnaup.it - Che succede al tuo corpo se i trigliceridi vanno sopra i 500 mg/dL?

Leggi su Donnaup.it

Chealse ii 500 mg/dL?Se isuperano i 500 mg/dl, è come se sentissimo suonare un campanello d’allarme bello forte. Con quella quantità di grassi nel sangue si possono infatti avere pancreatite acuta e ipertrigliceridemia.I, va detto, hanno una loro utilità: consentono all’organismo di produrre l’ energia che gli serve. Il punto è che devono assolutamente rimanere nei livelli fisiologici, altrimenti sono guai.Un eccesso dipuò far male alla salute di cuore, fegato e pancreas, quindi è imperativo limitare l’assunzione degli alimenti che contengono questo tipo di grassi.Come con la pressione alta, uno dei problemi della ipertrigliceridemia è che in genere non dà sintomi, almeno non clamorosi. Per sapere se si hanno troppi, in altre parole, l’unico modo è farsi fare le analisi del sangue.