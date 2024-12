Lanazione.it - Bottegone si arrende

Nella giornata, l’undicesima d’andata del girone B del campionato femminile di serie C, che ha visto riposare la capolista Delfino Pescia, vince (3-0) solo il Blu Volley Quarrata nel derby di. Amarezze, oltre che per il Progetto Volley di Barbiero, per il Montebianco Volley Pieve a Nievole, battuto in rimonta 3-2 (20-25, 13-25, 25-17, 25-23, 15-13) dall’ambizioso Porcari, e il Volley Aglianese, superato in casa 3-1 (19-25, 25-16, 25-18, 25-21) dalla Lunigiana. In classifica, Pescia resta al comando con 28 punti, tre in più di Livorno e quattro di Porcari; la Pieve a Nievole è quinta a 18, Quarrata ottavo a 15, l’Aglianese decima a 11 equattordicesimo a 7. Ma non ci sarà tempo di riposare: incombe il turno infrasettimanale, che prenderà avvio domani mercoledì 18 e si concluderà giovedì 19 dicembre.