Basket, Obasohan beffa Derthona: Bertram ko con il Manresa e costretta al play-in in Champions League

Un girone quasi perfetto rovinato da un ultimo match come peggio non poteva andare. LaTortona va ko nell’ultimo turno diballe perde la testa del gruppo G in favore del Baxi, che ha dominato la sfida in lungo e in largo imponendosi con il punteggio di 100-82. In questo modo gli spagnoli, sospinti dai 25 punti e 10 assist del grande ex Retin, passano diretti in top 16 mentre i piemontesi sono nuovamente costretti al-inIl primo quarto mette subito nell’angolo la squadra di De Raffaele. La tripla di Strautins è solo un miraggio, l’attacco degli ospiti non funziona eed Alston portano subito la prima fuga dei padroni di casa sull’11-3 al 4?. Gli spagnoli toccano anche il +13 con la tripla di Saint-Supery (19-6) e da lì lasmette quantomeno di affondare, chiudendo il primo quarto sotto sul 28-15.