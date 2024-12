Lanazione.it - Basket. Il Galli torna a vincere

Arezzo, 17 dicembre 2024 – La debacle di Selargius è superata. Polisportivaritrova la vittoria e tra le mura amiche del Palasconfigge nettamente Moncalieri. Gara in equilibrio solo nella prima frazione (23-19), poi nel secondo quarto c’è l’allungo della formazione di Garcia che all’intervallo conduce di 19 punti. La ripresa diventa così pura formalità, con le ospiti che restano sempre a debita distanza. Quattro le giocatrici in doppia cifra, con Rossini top scorer con 17 punti. Sammartino da una parte e Obaseki dall’altra aprono la contesa. Rossini con due canestri in fila scrive il 7-4 ma prima Salvini e poi Mitreva impattano il punteggio. Grosso trova il sorpasso ospite (11-13), ma è basta un acuto di De Giovanni e i liberi di Mioni e Conde per il primo vero allungo sul 22-13.