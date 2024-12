Anteprima24.it - Basket, a Benevento il coach della nazionale italiana femminile

Tempo di lettura: 2 minutiArriva aildi pallacanestro Andrea Capobianco. Nel pomeriggio di giovedì 19 terrà due allenamenti presso il PalaMiwa (grazie alla società Cestisticaper la disponibilitàstruttura) con due gruppi di atlete femminili appartenenti alle diverse societànostra provincia. In particolare ilsi dedicherà a partire dalle ore 16:00 alle annate 2011/12 e successivamente alle annate 2008/09/10. Saranno presenti oltre agli allenatori delle squadre coinvolte anche l’RTT CampanoMassimo Massaro; durante il pomeriggio gli allenatori potranno così avere l’occasione di confrontarsi e condividere idee e cogliere l’occasione per formarsi insieme.Quest’anno la manifestazione intitolata “Sognando la maglia azzurra” vuole essere il continuo del progetto iniziato nel 2023 con la manifestazione “un allenamento in maglia azzurra” dedicato al settore giovanile maschile e, fortemente voluto dal comitato provinciale die dal suo delegato CNA Piantadosi; dove anche in quell’occasione venne a trovarciCapobianco in qualità all’epoca di responsabile del settore giovanile delle squadre nazionali.