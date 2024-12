Ilgiorno.it - Sorico, il collegamento del Passo riaprirà a fine anno

Sente il peso degli 86 anni il ponte del, l’unicovia terra in Alto Lario tra il ramo di Como e quello di Lecco, ancor più precario da quando il 27 novembre un camion in transito ha sbandato distruggendo due pilastri. Anas si è messa al lavoro immediatamente per riaprirlo, ma la ristrutturazione è ancora in corso e non si concluderà prima delladell’. “I pilastri danneggiati hla funzione di tiranti”, ha spiegato Nicola Prisco, responsabile per Anas delle infrastrutture in Lombardia, nell’incontro organizzato dai sindaci e le associazioni di categoria dell’Alto Lago. “Abbiamo stanziato 100mila euro per sistemarli, ma l’intervento è molto complesso”. Oltre a rifare l’armatura, i tecnici di Anas devono provvedere alla posa del calcestruzzo e occorre attendere dai tre ai quattro giorni prima di procedere con le prove di carico.