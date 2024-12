Udine20.it - Remo Anzovino firma le musiche originali del MEMORIALE 14 AGOSTO 2018

Sono composte dal compositore e pianistaledel14, edificato in ricordo delle quarantatré vittime del crollo del Ponte Morandi e fulcro del più ampio progetto del Parco del Ponte. Luogo di rispetto e di memoria, di testimonianza e di denuncia, il14.08.è stato inaugurato questa mattina a Genova alla presenza delle autorità e dei familiari delle vittime.Il14e i Giardini dell’Argine del Polcevera rientrano nel progetto “Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso”, sviluppato dal team guidato da Stefano Boeri Architetti per la riqualificazione dell’area intorno al Ponte Morandi, collassato il 14.? Ledel compositore sono state pensate fin dalla fase di progetto come parte integrante del racconto all’interno del, amplificando il senso più profondo della narrazione.