Ilgiorno.it - Pietro, benzinaio mai stanco: "Gli orari? Basta l’abitudine"

Il rumore dei camion e delle auto che sfrecciano. Le code, il suono del clacson di chi ha perso la pazienza per i minuti che passano. La tangenziale cheK., 57 anni, vive dalla stazione di servizio di Cascina Gobba Ovest, a Milano, è l’opposto. "Tra mezzanotte e le 4,30 cambia tutto". Da aprile, da quel gabbiotto che lo ripara anche dal freddo, vede tutto da una prospettiva diversa. Un lato che prima aveva solo assaggiato: "Dal 1996 lavoro come, ma otto mesi fa ho cambiato: prima facevo i turni ma da aprile lavoro solo di notte alla stazione di Cascina Gobba". Tornerebbe indietro? "No, all’inizio il cambio l’ho sentito. Poi è questione di abitudine". La notte sulla strada. non ha pensato ai rischi? "C’è il passaggio della vigilanza, la polizia si ferma spesso. Ci sono i colleghi dell’Autogrill con cui è nato un buon rapporto".