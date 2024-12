Secoloditalia.it - Per la Treccani è “rispetto” la parola dell’anno: eppure a guardarsi intorno non si direbbe

Leggi su Secoloditalia.it

Singolare la scelta della: per la storica Enciclopedia è “” la. Stupisce, ma la prendiamo ovviamente per buona stante il blasone della istituzione di provenienza, la scelta dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana che ha indicato “” comedel 2024 «per la sua estrema attualità e rilevanza sociale». Una risoluzione avvenuta nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua.Singolare scelta della: per la storica Enciclopedia è “” laE allora, il Dizionario dell’italianodefinisce il “” come un «sentimento e atteggiamento di stima, attenzione, riguardo verso una persona, un’istituzione, una cultura, che si può esprimere con azioni o parole».