Per costruire il nuovo centro si parte dalle radici

Pubblichiamo ampi stralci della Lezione Onorato Castellini pronunciata il 25 novembre scorso al Collegio Carlo Alberto di Torino da Ernesto Maria Ruffini, che nei giorni scorsi si è dimesso dalla direzione dell’Agenzia delle Entrate. Vi riporto indietro con la memoria alla vita dei vostri nonni, dei miei genitori. Come sapete l’Italia nel secolo scorso ha avuto una lunga parentesi in cui le libertà non erano garantite a tutti. In quel periodo l’Italia scelse, consegnandosi all’ignominia della storia, di combattere una guerra dallasbagliata. E alla fine di quella guerra, un gruppo di giovani donne e uomini scelse di offrire una possibilità di riscatto all’intero paese: su 46 milioni di italiani, un gruppo di 50-200 mila fece la Resistenza, su cui la nostra Repubblica e la nostra Costituzione sono fondate.