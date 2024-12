Non ci passano sopra Grande Fratello provvedimento in arrivo dopo il gesto del concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si mette male per undel, nella puntata di stasera potrebbe essere colpito da un duro. In attesa che si sappia qualcosa di più sul suo destino, nella casa faranno il loro ingresso nuovi concorrenti, secondo una formula che ha consentito a Signorini di recuperare numeri ed ascolti. Ad entrare, nello specifico, saranno l’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando.>> “Zeudi è pericolosa”., Shaila intervienele lacrime dell’ex miss ItaliaE Maxime Mbanda, rugbista che ha giocato in nazionale e cavaliere del lavoro per meriti umanitari. Tra le altre sorprese ci sarà anche l’del padre di Lorenzo che ha deciso di intervenirele parole di Shaila sul figlio la scorsa settimana.provvedimenti inper Emanuele?Nel corso della puntata spazio a tutti i chiarimenti riguardo la vicenda che ha visto protagonisti Zeudi ed Emanuele.