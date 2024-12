Ilfoglio.it - Nasce Sinistra per Israele Roma: coordinatore Aurelio Mancuso

Leggi su Ilfoglio.it

Il gruppo promotore diperdi, ha convocato ieri l’assemblea costitutiva che ha eletto il coordinamento e chiamatoalla responsabilità di. La nomina arriva in previsione del Congresso nazionale diperche si terrà al’8 e il 9 febbraio.è giornalista e attivista politico: dal 2007 al 2010 è stato presidente di Arcigay. Come si legge nella nota che dà notizia della costituzione del gruppo, "il documento programmatico per il 2025, approvato a conclusione dell’assemblea, ha individuato tre linee d’azione. La prima riguarda la necessaria collaborazione e il permanente confronto con tutte le forze del centroe democratiche, con il mondo sindacale, con le realtà sociali e culturali della città. In particolare,perritiene urgente risanare la frattura che, da troppi anni, impedisce che tutti gli antifascisti, l’Unione delle comunità ebraiche italiane e la comunità ebraica disfilino insieme il 25 Aprile.